Ruhsatsız silaha 5 yıl hapis geliyor

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin ruhsatsız silahla yakalanmasına karşın tutuksuz yargılanması kamu vicdanını derinden yaralarken, "ruhsatsız silah" konusunu bir kez daha gündeme getirdi. AK Parti, ruhsatsız silah taşıyanların elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaşması, internette silaha rahatça ulaşılabilmesinin önüne geçmek için düğmeye bastı. Meclis gündemine getirilecek yasa teklifi ile ruhsatsız silaha verilen ceza 5 yıla çıkartılırken, suçu işleyenin tutuklu yargılanması sağlanacak. Düzenlemeye göre ruhsatsız silah bulunduran kişilere 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası verilebilecek. Mevcut yasaya göre bu cezalar 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası idi. Ayrıca tutuksuz değil, tutuklu yargılanacak. Bunların parçalarını satan, getirenlere ise 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor. İnternetten silah alınmasının önüne geçilecek düzenlemeler de teklifte yer alacak.