Ruhsatsız silaha savaş açıldı cinayetler yüzde 43 yüzde azaldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Ekim 2023 itibarıyla "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu"na göre, ruhsatsız silah taşırken yakalanan kişilerin cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanıp serbest bırakılmasının aksine, "tutuklamaya sevk edilmelerini" kararlaştırdı. Bunun üzerine, ruhsatsız silah taşıyanların "tutuklu olarak" yargılanması sağlandı. 23 Ekim 2023 ile 23 Ekim 2024 arasında kentte yapılan uygulamalarda ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran 2 bin 556 kişi yakalandı. Bu kişilerden ruhsatsız silah taşıyan 980 kişi cezaevine konuldu. Kararla birlikte 1 yıl içerisinde kasten öldürme olayları yüzde 43 azaldı. 23 Ekim 2022 ile 23 Ekim 2023 arasında kentte 95 cinayet işlenirken, ruhsatsız silahla mücadelenin başladığı tarihten itibaren bir yılda 54 cinayet vakası yaşandı. Silahlı ateşle yaralama olayları da yüzde 33 düştü.Ruhsatsız silah bulunduran kişi, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Ancak bu yargılamalar sonucunda kişiye idari para cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme gibi cezalar veriliyor.