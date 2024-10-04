Ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli hakkında mahkemeden örnek karar

İstanbul'da artan işyeri kurşunlamalarının önüne geçmek için aralıksız denetimler yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine durdurdukları motosikletli 2 kişiyi gözaltına almıştı.

Çalıntı motorla, üzerlerinde maske ve ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli Sevk edildikleri Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada seyir halindeki motosiklet durduruldu. Plakası sorgulanan motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlendi. Motosikletteki 2 şüpheliye de Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yapılan GBT sorgulamasında şüpheli Berkay U.'nun (23) 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın (23) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan ekipler, yaptığı üst ve motosiklet aramasında 2 silah, 2 maske ve çok sayıda kurşun ele geçirildi. Şüphelilerin çalıntı motosiklet ve silahlarla silahlı saldırı gerçekleştirmeye gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

BÜYÜKÇEKMECE HAKİMLİĞİNDEN ÖRNEK KARAR

Son günlerde artan silahlı saldırı olaylarında kullanılan ruhsatsız silahlar toplumun kanayan yarası haline gelmişken adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcılığı tutuklama talebinde bulundu. Mahkemeye çıkarılan ve bir adresi kurşunlamaya ya da birini vurmaya gittikleri aşikar olan 2 şüpheli Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİCDANLARI RAHATLATAN KARAR

Özellikle son yıllarda ruhsatsız silahlarla yapılan saldırıların olduğu günlerde o silahlarla yakalanan bu şüphelilerin mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, vicdanları rahatlatan bir uygulama olarak hafızalarda yer edecek.