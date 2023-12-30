Ruhsatsız silahlar için “Sulama kanalı kenarında buldum” dedi

Adana'da polis, şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı taksinin bagajında 2 ruhsatsız tabanca ve hafif makineli tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili taksi şoförü Mazlum Yasin A. (31) ile müşterisi Beytullah A. (23) gözaltına alındı. Silahları "Sulama kanalı kenarında buldum" diye suçunu itiraf eden Beytullah A. tutuklandı, taksi sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.