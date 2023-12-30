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Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:01 Son Güncelleme: 30.12.2023 11:03

Ruhsatsız silahlar için “Sulama kanalı kenarında buldum” dedi

Adana’da polisin arama yaptığı taksinin bagajında ele geçirdiği 2 tabanca ve 1 hafif makineli tüfekle ilgili gözaltına aldığı yolcu, “Sulama kanalı kenarında buldum” dedi, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ruhsatsız silahlar için “Sulama kanalı kenarında buldum” dedi

Adana'da polis, şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı taksinin bagajında 2 ruhsatsız tabanca ve hafif makineli tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili taksi şoförü Mazlum Yasin A. (31) ile müşterisi Beytullah A. (23) gözaltına alındı. Silahları "Sulama kanalı kenarında buldum" diye suçunu itiraf eden Beytullah A. tutuklandı, taksi sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAGAJDAN MAKİNELİ TÜFEK ÇIKTI

Olay, 25 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Dede Korkut Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki motorize yunus timleri, ara sokakta şüpheli gördükleri bir taksiyi durdurdu. Polis, şoför Mazlum Yasin A. ile müşterisi Beytullah A.'nın indirildiği araçta arama yaptı. Taksinin bagajındaki poşetlerin içinde 2 ruhsatsız tabanca ve hafif makineli tüfek ele geçirildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Beytullah A., emniyetteki sorgusunda silahların kendisine ait olduğunu öne sürerek, "Silahları yürürken sulama kanalı kenarında buldum. Eve gitmek üzere taksiye bindim" dedi. Taksici Mazlum Yasin A. ise silahlardan haberinin olmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beytullah A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Mazlum Yasin A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ruhsatsız silahlar için “Sulama kanalı kenarında buldum” dedi
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