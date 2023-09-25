Ruhsatsız tabanca operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 11 tabanca, 20 mermi, 74 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda şüpheliler A.G. ile M.A. gözaltına alındı. Öte yandan ekipler, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda da uygulamalar yaptı. Denetimlerde ruhsatsız 20 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız otomatik tüfek, 781 gram esrar, 117 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli polis merkezine götürüldü.