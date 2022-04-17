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Giriş Tarihi: 18.4.2022

Rujlu intikam

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Rujlu intikam
İstanbul'da 47 yaşındaki H.Ç., bir süre arkadaşlık ettiği 33 yaşındaki Selin B. ile görüşmemeye başladı. Bunun üzerine H.Ç.'yi takıntı haline getiren Selin B., kendince intikam almak için akıl almaz bir yola başvurdu. Selin B. ablası Serpil B. ile birlikte 14 Mart'ta H.Ç.'nin Maltepe'deki evinin önüne gitti. H.Ç.'nin park halindeki aracını çizen iki kardeş, aracın ön camına ellerindeki rujla küfürler yazdı. Ardından arabanın üst kısmını çizerek tehdit içerikli sözler yazan Selin B., plakayı da sökerek ablasıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra aracının yanına giden H.Ç. ise gördükleri karşısında şoke oldu. Aracında 35 bin liralık masraf oluşan H.Ç. aracını satmak zorunda kaldı. H.Ç. iki kardeşten şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Abla Sedpil B.'nin aracı çizmeden önce H.Ç.'ye yönelik "Namım olsun seninle uğraşacağım, karı kılıklı, kardeşimi üzdün ben de seni üzeceğim" şeklinde hakaret ve tehdit içeren mesajlar attığı belirlendi.

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Rujlu intikam
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