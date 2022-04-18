Rujlu intikam! Ablası ile birlikte akılalmaz plan





İkisi de daha önceden bana tehdit ve hakaret içeren mesajlar atmıştı. Aracıma bu 2 kişinin zarar verdiğini düşünüyorum. Toplamda 35 bin lira zararım oldu ve arabamı satmak zorunda kaldım" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.