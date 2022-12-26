Rus astrolog boğularak öldürüldü! İranlı sevgili aranıyor

Kağıthane Ortabayır mahallesinde 25 Aralık günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Saat 21:10 sıralarında polis ekiplerine bir ihbar geldi ihbar üzerine gidilen adreste Rus uyruklu ve astrolog olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Galina Trofımova'nın yatak üzerinde cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin boğazında boğulma izleri olduğu görüldü.
Bunun üzerine kadının önceki evliliğinden olan çocuklarının ifadesine başvuruldu. Çocuklar ifadelerinde olay akşamı bir tartışma duymadıklarını sabah erkenden kalktıklarında A.A.'nı kendilerini kahvaltı yapmak bahanesiyle evden acelece çıkardığını ve annelerin görmeden çıktıklarını aktardı. Ayrıca A.A.'nın kendilerini Levent'te bir otele yerleştirip gittiğini ve bir daha dönmediği kendilerinin otelden teyzeleri tarafından alındığını söylediler.
YATAKTA HAREKETSİZ YATIYORDU
Bunun üzerine Rus astroloğun kardeşi A.T. ile görüşen polis ekipleri A.T.'nin ifadesine başvurdu. A.T. ifadesinde kardeşime 6 aydır görüşmüyordum. Annem arayıp torunlarımı otelden al annelerine ulaşamıyorum dedi. Bende çocukları alıp eve geçtim. Kapıyı çilingir ile açtığımızda Galina'nın yatakta hareketsiz yattığını gördük polise haber verdim.
İRANLI SEVGİLİ ARANIYOR
Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde yaptığı incelemelerde boğazında boğmaya bağlı morlukların olduğu ve odanın da dağınık olduğu görüldü. İddiaya göre ölen kadının cep telefonu ve bir miktar parası da ortalarda yoktu. Polis Trofimova ile ir süre önce tanışıp beraber yaşamaya başlayan İranlı A.A.nın peşine düştü.
DİL KURSUNDA TANIŞMIŞLAR
Öte yandan Trofimova'nın Rusya'daki sorunlu evliliğinin ardından eşinden ayrıldıktan sonra çocukları ile Türkiye'ye gelip yerleştiği burada astrolog olarak çalıştığı öğrenildi. Evlilik terapileri verdiği öğrenilen Trofimova'nın A.A. ile de İstanbul'da gittiği Türkçe dil kursunda tanıştığı ortaya çıktı. A.A.'nın bir süredir kripto para işleriyle uğraştığı öne sürüldü.