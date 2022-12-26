Rus astrolog boğularak öldürüldü! İranlı sevgili aranıyor

Bunun üzerine kadının önceki evliliğinden olan çocuklarının ifadesine başvuruldu. Çocuklar ifadelerinde olay akşamı bir tartışma duymadıklarını sabah erkenden kalktıklarında A.A.'nı kendilerini kahvaltı yapmak bahanesiyle evden acelece çıkardığını ve annelerin görmeden çıktıklarını aktardı. Ayrıca A.A.'nın kendilerini Levent'te bir otele yerleştirip gittiğini ve bir daha dönmediği kendilerinin otelden teyzeleri tarafından alındığını söylediler.