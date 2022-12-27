Rus astrolog noel gecesi öldürüldü

İstanbul Kağıthane'de oturan Rus uyruklu astrolog Galina Trofimova (40) noel gecesi İranlı sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü. Eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğuyla Türkiye'ye yerleşen Trofimova'nın cesedini 25 Aralık akşamı bulan kardeşi A.T., "6 aydır görüşmüyordum. Annem arayıp, 'torunlarımı otelden al, annelerine ulaşamıyorum' dedi. Ben de çocuklarle eve geçtim. Kapıyı çilingirle açtığımızda yatakta hareketsiz yattığını gördük" dedi. İranlı A.A. ile Trofimova'nın Türkçe kursunda tanıştıkları, bir süredir birlikte oldukları belirtildi. Polisin kripto para işleriyle uğraşan A.A.'yı aradığı kaydedildi. Trofimova'nın çocukları da ifadelerinde olay akşamı bir tartışma duymadıklarını sabah erkenden kalktıklarında A.A.'nın kendilerini kahvaltı bahanesiyle evden acele çıkardığını, annelerini görmediklerini aktardı. Kardeşler A.A.'nın kendilerini Levent'te bir otele yerleştirip gittiğini, bir daha dönmediği söyledi. Evlilik terapileri de ven Trofimova'nın cep telefonu ve bir miktar parasının evde bulunamadığı da öne sürüldü.