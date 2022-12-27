Haberler Yaşam Haberleri Rus astrolog noel gecesi öldürüldü
Giriş Tarihi: 27.12.2022

Rus astrolog noel gecesi öldürüldü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Rus astrolog noel gecesi öldürüldü
İstanbul Kağıthane'de oturan Rus uyruklu astrolog Galina Trofimova (40) noel gecesi İranlı sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü. Eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuğuyla Türkiye'ye yerleşen Trofimova'nın cesedini 25 Aralık akşamı bulan kardeşi A.T., "6 aydır görüşmüyordum. Annem arayıp, 'torunlarımı otelden al, annelerine ulaşamıyorum' dedi. Ben de çocuklarle eve geçtim. Kapıyı çilingirle açtığımızda yatakta hareketsiz yattığını gördük" dedi. İranlı A.A. ile Trofimova'nın Türkçe kursunda tanıştıkları, bir süredir birlikte oldukları belirtildi. Polisin kripto para işleriyle uğraşan A.A.'yı aradığı kaydedildi. Trofimova'nın çocukları da ifadelerinde olay akşamı bir tartışma duymadıklarını sabah erkenden kalktıklarında A.A.'nın kendilerini kahvaltı bahanesiyle evden acele çıkardığını, annelerini görmediklerini aktardı. Kardeşler A.A.'nın kendilerini Levent'te bir otele yerleştirip gittiğini, bir daha dönmediği söyledi. Evlilik terapileri de ven Trofimova'nın cep telefonu ve bir miktar parasının evde bulunamadığı da öne sürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den peşe peşe EYT mesajı! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih belli oldu
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı; Yeni bir müjde daha...
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Yeni doğal gaz keşfi müjdesini hazmedemediler! Türkiye'nin enerji atılımını gölgelemeye çalıştılar
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM NE? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, kimleri kapsıyor?
Her şey Berat Albayrak'ın o sözleri ile başladı! Uzman isimden çarpıcı değerlendirme: Aslan payı o filonun kurulmasıdır
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus astrolog noel gecesi öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA