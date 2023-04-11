Rus bakıcıya ev sahibi terörü! Saldırısı sonrası her yeri kan içinde kaldı

Bakırköy'e bağlı Ataköy 9. kısımda bir dairede ikamet eden Rusya uyruklu bakıcı Gülcahan Kritskaya, ev sahibi Cengiz B. ile kira konusunda anlaşamayınca hayatı kabusa döndü. Cengiz B., Kritskaya'nın 4.663 TL olan aylık kira ücretini birden 650 dolara yükseltti. Kritskaya, yaklaşık üç kat artırılan yeni kira ücretini kabul etmeyeceğini, yasal bir artış talep ettiğini bildirince Cengiz B. çılgına döndü.



İlk olarak 2 temmuz 2022'de Kritskaya'nın evini basarak terör estiren Cengiz B., bu saldırı sonrasında da durmadı. Kendisi gelmese de başka şahısları eve gönderdi. Su sayacını parçaladı. Elektrikleri kesti. Mağdur kiracı Kritskaya, uzun süre elektriksiz, susuz yaşadı.



Yaşadığı kabus gibi günleri SABAH'a anlatan Kritskaya: "Beni de, patronumu da yaraladı. Saldırıları ve psikolojik şiddeti bitmiyor. N.Ö. ile birlikte Bakırköy Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunduk. Mahkemelerimiz devam ediyor. Burası Rusya değil, Türkiye. Türk adaletine güveniyorum. Cezasını çekeceğinden eminim. Ne yaparsa yapsın evden çıkmayacağım" dedi.

"HER YERİMİZ KAN İÇERİSİNDE KALDI"

Gülcahan Kritskaya, yaşadığı ilk saldırıyı şöyle anlattı: "Kirayı bir anda üç katına çıkardı. Bunu kabul etmediğimi, artışın yasaya uygun şekilde yapılması gerektiğini söyledim. Çılgına döndü. Bağırdı, çağırdı. Ağza alınmayacak küfürler etti. Sonra kapıma geldi. Biraz açıp baktım. İtip içeri girdi. Bir koluyla göğsüme yapıştı.



Diğer elinde parlak bir şey gördüm. Aklım orada gitti zaten. Elindeki çatalmış. Çatalı koluma batırdı. O sırada evde olan patronum N.Ö'ye de saldırdı. Buzdolabındaki tüm kavanozları üzerimize ve yere fırlatarak kırdı. Her yerimiz kan içerisinde kaldı. Sonra N.Ö'yü yere yatırdı. Ağzına çatal soktu. 'Adam ölüyor' diye çığlık attım. 'Polisi arıyorum' diye bağırdım.



Zor bela bırakıp kaçtı. İkimiz de yaralandık. N.Ö.'nün bacağı hastanede alçıya alındı. Ataköy Polis Merkezi Amirliği'ne şikayette bulunduk. Sonrasında Bakırköy Adliyesi'nde hem N.Ö. hem de benim adıma zincirleme suçlardan davalar açıldı"

"SALDIRILARI DURMADI"

Fiziksel ve psikolojik saldırıların olay sonrasında da durmadığını iddia eden Kritskaya: "Daha sonra da saldırıları durmadı. Kendisi gelmese de binaya ve kapıma farklı şahıslar gönderdi. Su sayaçlarımı söktürdü. Elektiriğimi kestirdi.



Bir süre elektriksiz ve susuz yaşadım. Binadaki kapıcı ile görüştüm. Çantasında her zaman balta taşıdığını söyledi. Ataköy'de çok sayıda dairesi varmış. Türkiye'de adres bilgilerinin kayıtlı olmadığını Romanya'da bir adresinin olduğunu öğrendim" dedi.

"POLİSLER GÜCÜME GÜÇ KATTI"

Yaşadığı korku dolu günlerde polislerle güçlendiğini ifade eden Kritskaya, bu konudaki düşüncelerini ise: "Bu süreçte polisler gücüme güç kattı. Beni KADES konusunda bilgilendirdiler. Her daim yanımda olduklarını hissettirdiler. Normalde çıkıp gitmem gereken bir evden çıkmadım. Türk polisine de güvendim ve direnmeye devam ettim" cümleleri ile ifade etti.

"CEZASINI ÇEKECEĞİNDEN EMİNİM"

Türk adaletine güveninin tam olduğunu da vurgulayan Kritskaya: "Burası Rusya değil. Türkiye. Kadınların bu tarz mağduriyetleri ile yakından ilgilenildiğini biliyorum. Türkiye'de kanunlar iyi işliyor. Bakırköy Adliyesi'nde Asliye Ceza Mahkemeleri'nde davalarımız sürüyor. Cezasını çekeceğinden hiç şüphem yok" dedi.

"MÜCADELEM TÜM KADINLARA ÖRNEK OLSUN"

Yaşadıklarına rağmen direnmekten hiç vazgeçmediğini ifade eden Kritskaya, sözlerini şöyle tamamladı: "Bana çok kötü günler yaşattı. Bitmek bilmeyen fiziksel ve psikolojik saldırılar. Her zaman hakkımı aramadan yana oldum. Evden çıkmayı, kaçmayı hiç düşünmedim. Türk polisi ve adaleti yanımda. Mücadelemi hiç bırakmadım. Bırakmayacağım. Tüm kadınlara örnek olsun"