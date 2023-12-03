Rus çetesi İstanbul’da ‘kafes’lendi

Dünya çapında Mavi Bülten'le aranan Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" (Yasal Hırsızlar) organize suç örgütü yöneticilerinden "Shamil Amırov" İstanbul Sarıyer'de yapılan "KAFES-15" Operasyonuyla yakalandı.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında Mavi bülten çıkarılan Shamil Amırov'un İstanbul Sarıyer'de yaşadığı tespit edildi. Rusya'da faaliyet gösteren "Thieves in Law" organize suç örgütü yöneticilerinden "Shamil Amırov" "KAFES-15" operasyonuyla yakalandı. Operasyonu düzenleyen polis ekiplerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz" açıklamasını yaptı.