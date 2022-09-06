Rus doktora 18 yıl hapis!

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Rus uyruklu hemşire Tatyana Fdorova (51) ile erkek arkadaşı Rus Doktor İılıa Sazanov arasında otel odasında çıkan tartışmada kız arkadaşının başına vurduğu içki şişesi nedeniyle kasten adam öldürme suçundan tutuklanıp cezaevine konulan Rus Doktor Fethiye ağır ceza mahkemesinde suçun haksız tahrik altında işlenmesi nedeniyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye ağır ceza mahkemesinde ki duruşmaya tutuklu sanık İılıa Sazanov ile avukatlar katıldı.

BEN ONU ÇOK SEVİYORDUM

İddia makamının mütalaasına karşı tutuklu sanık Rus Doktor İılıa Sazanov, 5 yıldır birlikte olduklarını ve Türkiye'ye mutluluklarını kutlamak için geldiklerini öne sürdü. Sazanov, aralarında birden arbede yaşandığı ve bunun sonucunda birlikte düştüklerini anlattı. Sazanov, "Tatyana, üstümde otururken boğazımdan tuttu. Nefes anlamıyordum. Beni boğmaya devam ediyordu. Boğarken sağ sol yaptığı için o düşerken beni de peşinden sürükledi. Hem koltuğun üstüne hem de şişenin üstüne düştü. Ben şişe vurmadım. Ben de onun üzerine düştüm. O beni boğmaya devam ediyordu. Kurtulma çabalarım sonuçsuz kalıyordu. Beni çekerken parmağımı kırdı. Ben onu boğmak öldürmek istemedim. Boğazındaki darbeler istemeyerek olmuştur. Benim üzerine düşmem nedeniyle olmuştur. Bu olay ancak beş saniye kadar sürdü. Beş saniye içerisinde bir insanı öldürmek mümkün değildir. Beni bırakınca sakinleşti sandım ve yattım. Sabah kalktığımda Tatya'nın öldüğünü görünce şoka girdim. Kendimi öldürmek istedim. Konsolosluğu aradım. Her şeyi anlattım. Resepsiyonada bilgi verdim. Ben onu çok seviyordum. Hala özlem ve acı var üzerimde. Üzüntüden 35 kilo kaybettim. Onsuz hayat düşünemiyorum. Olanlar Tanyanın agresif olması nedeniyle oldu. Ona zarar vermek için hiçbirşey yapmadım" dedi.

Sanık müdafi avukat Samir İsmailov ise mütaalaya karşı savunma yaparken müvekkilinin pişmanlık içinde olduğunu kasten öldüren adam olmadığını maktulün saldırgan tavırlar sergilemesinin olaya neden olduğunu haksız tahrik ve iyi hal hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Tutuklu sanık tercüman vasıtasıyla son sözünde, "Çok pişmanım Tanyayı çok seviyordum. Bir damla bile ona zarar vermek istemedim. Böyle olduğu için çok üzgünüm" ifadelerinde bulundu.

TAHRİK ALTINDA İŞLEDİ

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi sanık Rus Doktor İıla Sazanov, üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşıldığından müebbet hapis cezası ile cezalandırırken, suçun haksız tahrik altında işlendiğini kabul ederek cezayı TCK'nın 29.maddesi gereği indirilerek 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti Rus doktorun tutukluluğunu devamına da karar verdi.