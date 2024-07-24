Rus fenomen Ozolina’nın öldüğü kazada yeni gelişme: Cenazesi adli tıptan alındı

MOTOSİKLETİYLE DÜNYAYI GEZİYORDU

Tatiana Ivanovna Ozolina, Rusya'nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi. Sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahip olan Ozolina, motosiklet tutkusunu ve maceralarını paylaşıyordu. 'MotonTanja' ismiyle ünlenen Ozolina, motosikletiyle dünyayı geziyordu. Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ozolina'nın Yunanistan'a motosikletiyle gitmek içi yola çıktığı, izin verilmeyince rotasını Türkiye'ye çevirdiği öğrenildi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Kazadan sonra cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ozalina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası, ölen fenomenin sevgilisi Alex Volodikov ve kaza yaptığı sırada yanında bulunan motosikletli arkadaşı Sergey Hardikov tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Alex Volodikov, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Tatyana'nın ailesine destek olmak için resmi bir bağış kampanyası açıldığını belirtti. Paylaşımda, bağış yapmak isteyenler için banka kartı numarası da verildi.