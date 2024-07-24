Rus fenomen Ozolina’nın öldüğü kazada yeni gelişme: Cenazesi adli tıptan alındı

Aydın Söke'den Muğla'nın Milas ilçesine doğru seyir halinde olan motosiklet tutkunu 29 yaşındaki Onur Obuk'un kullandığı motosiklet, 22 Temmuz saat 17.30 sıralarında Sarıçay Köprüsü çıkışında, Rus sosyal medya fenomeni Tatiana İvanovna Ozolina'nın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ozolina motosikletiyle yolun yolun solundaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 38 yaşındaki Tatiana İvanovna Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DİĞER SÜRÜCÜ TAM KUSURLU ÇIKTI
Obuk, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınmıştı. SABAH kazayla ilgili trafik tespit tutanağına ulaştı. Buna göre Ozolina'ya motosikletiyle arkadan çarparak 26 metre sürüklenmesine neden olan Obuk, tam kusurlu çıktı. Obuk'un alkol testi ise sıfır çıktı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli Obut, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MOTOSİKLETİYLE DÜNYAYI GEZİYORDU
Tatiana Ivanovna Ozolina, Rusya'nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi. Sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçiye sahip olan Ozolina, motosiklet tutkusunu ve maceralarını paylaşıyordu. 'MotonTanja' ismiyle ünlenen Ozolina, motosikletiyle dünyayı geziyordu. Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı. Ozolina'nın Yunanistan'a motosikletiyle gitmek içi yola çıktığı, izin verilmeyince rotasını Türkiye'ye çevirdiği öğrenildi.
YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI
Kazadan sonra cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ozalina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası, ölen fenomenin sevgilisi Alex Volodikov ve kaza yaptığı sırada yanında bulunan motosikletli arkadaşı Sergey Hardikov tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Alex Volodikov, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Tatyana'nın ailesine destek olmak için resmi bir bağış kampanyası açıldığını belirtti. Paylaşımda, bağış yapmak isteyenler için banka kartı numarası da verildi.