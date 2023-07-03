Haberler Yaşam Haberleri Rus gelin, sahte pasaportla eşinin arkadaşıyla evlendi
Giriş Tarihi: 3.7.2023

Rus gelin, sahte pasaportla eşinin arkadaşıyla evlendi

Bir Türk ile evlenip 10 yıldır Antalya'da yaşayan Rus kadın, eşinin arkadaşıyla da evlendi. İkinci evliliğinde sahte pasaport sunan kadının gerçek eşi İlkay İ. yaşadığı büyük şok üzerine soluğu savcılıkta aldı.

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
Rus gelin, sahte pasaportla eşinin arkadaşıyla evlendi

Tatile geldiği Türkiye'de, Rus asıllı Gülnaz K. ve burada tanıştığı İlkay İ. ile kurduğu arkadaşlığı kısa süre ilişkiye dönüştü. İkili 2013'te Antalya'da evlendi. 10 yıl süren evlilikte anlaşmazlıklar başlayınca çift geçtiğimiz aylarda evleri ayırdı.

İddiaya göre; Gülnaz K. Rusya'ya dönmeye karar verdi. Boşanma davası açan İlkay ise tüm tebliğlere rağmen eşine ulaşamadı. İlkay İ. boşanmak istediği eşini sosyal medyada araştırmaya başladı. Ortak arkadaşlarına sosyal medyadan tek tek ulaşan İlkay İ. eşinden bir haber almaya çalışan çaresiz adam, öğrendikleri sonrası büyük bir şok yaşadı.

ARKADAŞIYLA EVLENMİŞ

Yine iddiaya göre, eşinin başka bir evlilik yaptığını öğrenen İlkay, yaptığı araştırma sonrası bu iddianın doğru olduğunu anladı. Çünkü Beyoğlu Belediyesi'ne başvuran eşinin sahte bir pasaportla Burhan Ö. isimli biriyle resmi nikah kıydığını öğrendi.

İkinci kez büyük şok yaşayan İlkay, Burhan Ö.'nün arkadaşıydı. Ne yapacağını bilemeyen çaresiz adam eşinin düğün fotoğraflarıyla birlikte savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde, resmi nikahlı eşinin sahte belgelerle resmi makamları kandırarak, üçüncü bir kişi olan arkadaşıyla nikah kıyarak suç işlediğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
İsveç'ten göstermelik kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
Çeşme’de aşka geldiler
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus gelin, sahte pasaportla eşinin arkadaşıyla evlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA