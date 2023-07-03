Rus gelin, sahte pasaportla eşinin arkadaşıyla evlendi

Tatile geldiği Türkiye'de, Rus asıllı Gülnaz K. ve burada tanıştığı İlkay İ. ile kurduğu arkadaşlığı kısa süre ilişkiye dönüştü. İkili 2013'te Antalya'da evlendi. 10 yıl süren evlilikte anlaşmazlıklar başlayınca çift geçtiğimiz aylarda evleri ayırdı.

İddiaya göre; Gülnaz K. Rusya'ya dönmeye karar verdi. Boşanma davası açan İlkay ise tüm tebliğlere rağmen eşine ulaşamadı. İlkay İ. boşanmak istediği eşini sosyal medyada araştırmaya başladı. Ortak arkadaşlarına sosyal medyadan tek tek ulaşan İlkay İ. eşinden bir haber almaya çalışan çaresiz adam, öğrendikleri sonrası büyük bir şok yaşadı.

ARKADAŞIYLA EVLENMİŞ

Yine iddiaya göre, eşinin başka bir evlilik yaptığını öğrenen İlkay, yaptığı araştırma sonrası bu iddianın doğru olduğunu anladı. Çünkü Beyoğlu Belediyesi'ne başvuran eşinin sahte bir pasaportla Burhan Ö. isimli biriyle resmi nikah kıydığını öğrendi.

İkinci kez büyük şok yaşayan İlkay, Burhan Ö.'nün arkadaşıydı. Ne yapacağını bilemeyen çaresiz adam eşinin düğün fotoğraflarıyla birlikte savcılığa başvurdu. Şikayet dilekçesinde, resmi nikahlı eşinin sahte belgelerle resmi makamları kandırarak, üçüncü bir kişi olan arkadaşıyla nikah kıyarak suç işlediğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.