Rus genç çekiçle babasını öldürdü annesini ağır yaraladı

Çolaklı Turizm Bölgesinde 5 yıldızlı otelde meydana gelen olayda 5 yıldızlı otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov isimli Rus vatandaşının çekiçle vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

JANDARMAYA BİLGİ VERİLDİ

Sağlık ekipleri durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen oğulları olan Dmıtry Stepanov'un çekiçle başlarına vurmak suretiyle babasını öldürdüğü annesini ise ağır yaraladığı belirlendi.

JANDARMA HER YERDE ARIYOR

Korkunç cinayetin ardından jandarma kaçan cinayet zanlısı oğul Dmitro Sitepanov'nin yakalanması için operasyon başlattı. Güvenlik güçleri Dmitro'nnu çekiç ile ilçede başka bir cinayet işlememesi için polisi de alarma geçirdi.