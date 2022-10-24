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Giriş Tarihi: 24.10.2022 00:23 Son Güncelleme: 24.10.2022 01:56

Rus gencin öldürüldüğü kavgada 5 kişi tutuklandı

Antalya’nın Alanya İlçesinde Rus gencin öldürüldüğü kavga karışarak gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Rus gencin öldürüldüğü kavgada 5 kişi tutuklandı

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Rus uyruklu Bashır Alıgadzhıev (22) ile H.D.S. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.D.S., yanında bulunan arkadaşları M.E.Ö., Ö.Ö., B.Y.S., Y.C.Ö., M.Ş, ve M.E.S., olaya dahil oldu. H.D.S, yanında bulunan bıçakla Bashır Alıgadzhıev'i sırtından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bashır Alıgadzhıev'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan H.D.S, M.E.Ö, Ö.Ö, B.Y.S, Y.C.Ö, M.E.S. ve M.Ş, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.D.S, Ö.Ö, B.Y.S, M.E.S. ve M.Ş, tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi. M.E.Ö, ve Y.C.Ö, ise serbest bırakıldı.

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Rus gencin öldürüldüğü kavgada 5 kişi tutuklandı
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