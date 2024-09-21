Rus iş adamları Bağcıları ziyaret etti

Birtakım ziyaret ve iş temasları için Türkiye'de bulunan 35 kişilik Rus iş adamlarından oluşan heyet, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Rus konukları Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ağırladı. Toplantıda; iki ülke arasında gelişen ticaret, sanayi ve ekonomik iş birliğiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Özellikle Bağcılar'daki ticaretin öncüsü olan tekstil ve otomotiv sektöründeki gelişmeler ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara değinildi.

ÖZDEMİR, "BAĞCILAR OLARAK İKİ DEVLETİN ORTAK İŞ YAPMA SÜRECİNE KATKIDA BULUNMAKTAN ONUR DUYARIM"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye ile Rusya iş dünyasının kuvvetli bağlarını daha da kuvvetlendirmek istediklerini belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özelinde var olan güven ilişkisi ülkelerimiz arasında daha da fazla pekişmekte. Devlet başkanları özelinde yapılan bu önemli iş birliği çabalarını yerel yönetimler olarak bizlerin de desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Ticari kapasite açısından İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Bağcılar'ın belediye başkanı olarak iki devletin ortak iş yapma sürecine katkı yapmaktan büyük bir onur duyarız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İHRACATININ ORTALAMA YÜZDE 3,5'İ BAĞCILAR MERKEZLİ FİRMALARCA YAPILMAKTA "

Özdemir konuşmasında, "İlçemizde 25 otel, bin beş yüz oto galerisi, 5 binin üzerinde tekstil firması, matbaacılar sitesi ve yatay mimari anlamında dünyanın en büyük ikinci ticaret merkezi olan İSTOÇ'a sahibiz. Ayrıca, Türkiye ihracatının ortalama yüzde 3,5'i Bağcılar merkezli firmalarca yapılmakta. Bugün güzel ve kıymetli bir toplantı oldu. Bundan sonraki süreçte de tanışıklığı devam ettirip bölgemizdeki iş dünyası temsilcilerini sizlerle buluşturacağız. Karşılıklı kazanımların olduğu ticaretlerin de yapılmasına vesile olmak isteriz. İşlerinizde başarılı olmanızı temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ YOĞUNLAŞACAK"

Rusya Federasyonu'nun sınırları içerisinde iş geliştirmekle birlikte başka ülkelerde de ikili ilişkilerin kurulmasına yardımcı olduklarını ifade eden Rusya Federasyonu İnsan Kaynakları Başkanı Aleksey Bunkın, "Ümit ediyorum ki, toplantılar sonucunda somut bir sonuca varacağız. İlişkilerimiz yoğunlaşacak" dedi. Program sonrası Bunkın ve beraberindekiler, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Özdemir'e teşekkürlerini iletti.