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Giriş Tarihi: 15.9.2022

Rus işadamından ortağına 4 milyonluk kazık

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Rus işadamından ortağına 4 milyonluk kazık
Azerbaycan asıllı Rus işadamı İskender Halilov hakkında, ortağı olduğu turizm şirketi Desing Plus'ı kurucusu olduğu başka bir şirket aracılığıyla yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Turizm dünyasının önde gelen isimlerinden olan Desing Plus'ın sahibi Erdal Danyal geçtiğimiz mayıs ayında hayatını kaybetti. Danyal'ın ortağı olduğu şirketin hisseleri eşi Filiz Danyal ve kızı Ayşe Danyal'a kaldı. Şirketin diğer ortağı ise ünlü işadamı İskender Halilov'du. Halilov aynı zamanda Mra Turizm'in de kurucusu ve yönetim kurulu başkanıydı. İddiaya göre Desing Plus'ın, Mra Turizm'den yaklaşık 4 milyon lira alacağı vardı. Parasını tahsil etmek isteyen Design Plus yetkilileri icra takibi başlattı. Şubat ayında Mra Turizm, icra takibine itiraz ederek tarafların kendi aralarında anlaştığını ileri sürdü.



BORCU ÖDENMİŞ GÖSTERDİ
Yine iddiaya göre Mra Turizm tarafından 3 milyon 258 bin liralık ödeme yapıldığına dair belge icra dosyasına sunuldu. Desing Plus evrak sonrası şirket kayıtlarını incelediğinde böyle bir ödemenin muhasebe kayıtlarına geçmediğini tespit etti. Mra Turizm'le iletişime geçen şirket yetkilileri, hileli davranışlarla şirketin dolandırıldığını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Filiz Danyal ve kızı Ayşe Danyal, iş damı İskender Halilov'un hileli davranışlarla dolandırılıcılık suçunu işlediğini ve şirketini, sahibi olduğu diğer şirket aracılığıyla yaklaşık 4 milyon liralık zarara uğrattığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rus işadamından ortağına 4 milyonluk kazık
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