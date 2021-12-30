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Giriş Tarihi: 30.12.2021 08:42 Son Güncelleme: 30.12.2021 08:49

Rus kadın Alanya’da Müslüman oldu

MEHMET AL MEHMET AL
Rus kadın Alanya’da Müslüman oldu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde  yerleşik yaşayan Rusya uyruklu Tanya Gerasimova, Alanya Müftülüğü’nde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğü'ne başvuran Rusya uyruklu Tanya Gerasimova için Alanya Müftülüğü'nde "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftü Vekili Mehmet Fatih Arslan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Tanya Gerasimova'ya özlü bilgiler verildi.

Müftü Vekili Arslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa'dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm'a girmek Allah'a, Muhammed Mustafa'nın Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı kelime-i şehade ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz."

Arslan'ın konuşmasının ardından Tanya Gerasimova kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. İhtida merasimi Arslan'ın yapmış olduğu dua ile tamamlandı. Arslan, İslamiyet'i seçen Gerasimova'yı tebrik ederek ihtida belgesi ile birlikte Rusça Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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Rus kadın Alanya’da Müslüman oldu
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