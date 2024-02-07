Rus oligarklar servet bıraktı

Rusya-Ukrayna Savaşı yüzünden Avrupa ülkeleri tarafından yaptırıma maruz kalan Rus milyarderlerin yatları, rotalarını güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye çevirdi. Roman Abramoviç'in yüzen oteli Eclipse, 22 Mart 2022'de Marmaris Limanına demirlerken, diğer teknesi My Solaris ise Bodrum'a gelmişti. Norveç'ten yakıt alamayan Putin'e yakın isim Vladimir Strzhalkovsky'in süper yatı Ragnar, 5 Mayıs 2022'de Marmaris'e giriş yaptı. İlerleyen tarihlerde Rus milyarderler Aleksander Nesis'in Romea, Maksim Shubarev'un Polaris, Dmitry Kamenshchik' in Flying Fox, Vadim Ivanovich Vikulov'un Tatiana V, Rüstem Teregülov'un Grand Rusalina ile Krapivin Ailesi'nin Tanusha isimli yatları, birbirine yakın zamanlarda Muğla kıyılarına geldi.

GÜNEY EGE'Yİ MESKEN TUTTULAR

Birer birer Türk kara sularına giren Rus oligarkların mega yatları Güney Ege'yi mesken tuttu. Zaman zaman çıkış yapsa da yılın büyük bir bölümünü Türk kara sularında geçirdi. Abramoviç'in 2009'da Hamburg'da yaklaşık 350 milyon Euro'ya üretilen 164 metrelik dünyanın en uzun ikin yatı Eclipse, Marmaris'ten neredeyse hiç ayrılmadı. Yaklaşık 500 milyon Sterlin değerindeki, 140 metrelik My Solaris ise daha çok Bodrum'da bekledi. My Solaris, uzun olması sebebiyle Bodrum'da sadece tek bir limana bağlanabiliyordu. Ancak, Avrupa'nın yaptırımları kapsamında marina ortağının Portekizli olması nedeniyle bir süre demirledikten sonra ayrılarak alargaya çekilmek zorunda kaldı. Dmitry Kamenshchik'in 400 milyon dolar değerindeki Flying Fox ile Vadim Ivanovich Vikulov'a ait Tatiana V ise hala Göcek'te demirliyor. Diğer milyarder Aleksander Nesis'in Romea'sı ise Kasım 2023'te Fethiye'den Güney Asya'ya doğru seyre çıktı. Vladimir Strzhalkovsky'in yüzen sarayı Ragnar, bir süre Marmaris'i mesken edindikten sonra Türk kara sularından ayrıldı.

SERVET BIRAKTILAR

2022 Mart'ından beri yılın büyük bölümünü Güney Ege kıyılarında geçiren oligarkların yüzen sarayları, Türkiye'ye adeta servet bıraktı. Çünkü bir mega yat hiç kullanılmasa dahi sayaçlar çılgın bir hızda dönmeye devam ediyor. Sektör temsilcileri, 150 metrelik bir teknenin yıllık masrafının 50-80 milyon dolar arasında değiştiğini belirtiyor. Buna göre oligarkların yatları yakıt, düzenli bakım ve onarım, vergiler, marina ücretleri ve mürettebat giderleri, birçok ihracat kaleminden daha fazla döviz getirdi. Sadece marina ücretleri baz alındığında 60 metrelik bir teknenin bağlama bedeli, aylık yaklaşık 3 milyon TL, bir senelik ise 12 milyon TL'ye mal oluyor. Milyarderlerin 100 metre üzerindeki mega yatları düşünüldüğünde bu rakamlar oldukça uçuk seviyelere ulaştı. 2 yıldır Marmaris'te demir atan Eclipse'nin sadece bağlama ve diğer masraflarından 50 milyon TL gelir elde edildiği hesaplanıyor. Güney Ege'de demirleyen oligarkların yatlarının yakıtı, bakımı, vergileri, marina ücretleri ve mürettebat harcamaları hesaplandığında ülkeye giren döviz miktarı 600 milyon TL seviyelerinde.