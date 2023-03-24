Rus Roman Paramonov Müslüman oldu, Abdurrahman ismini aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Paramonov, İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğüne başvurdu. Paramonov için Alanya Müftülüğü'nde "İhtida Merasimi" düzenlendi

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan İhtida Merasimi'nde ilçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Roman Paramonov 'a bilgiler verildi.

İlhan "Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'dır. Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şeksiz şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahiret gününün varlığını tasdik ederiz. İslam'a girmek; Allah'a, Muhammed Mustafa (s.a.s)'in Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı "Kelime-i Şehadet" ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz" dedi

ABDURRAHMAN İSMİNİ ALDI

İlhan'ın konuşmasının ardından Roman Paramonov, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olan Paramonov ''Abdurrahman'' ismini aldı. Müftü İlhan, İslamiyet'i seçen Rusya uyruklu Roman Paramonov'u tebrik ederek "İhtida Belgesi" ile Rusça Kur'an-ı Kerim hediye etti.