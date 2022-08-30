Rus sürücü scooter kullanan İranlı Farzan Parsaei’yi ezdi

Antalya Alanya'nın Okurcalar Mahallesi, D400 karayolu üzerinde meydana geldi. İranlı turist Farzan Parsaei, idaresindeki scooter ile kavşaktan anayola bağlanmak istediği sırada Rusya turist M.B. yönetimindeki otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Farzan Parsaei'nin burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın ardından İranlı turisttin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Farzan'ın cenazesinin ülkesine gönderileceği öğrenildi.