Rus terörist Bodrum’da yakalandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı araçla saldırı düzenleyen terörist, Bodrum'da yakalandı. Rusya Interpol Birimi yetkilileri Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol/Europol Daire Başkanlığı'nı arayıp "Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov'un Moskova'da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 kişinin yaralandığı ve şüphelinin Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye'ye kaçtığı" bilgisini verdi. Emniyet birimleri, zanlının dün saat 09.40'ta Bodrum Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Rusya Interpol biriminden gelen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Başarılı operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Küresel çapta terörizmle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.