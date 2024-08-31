Rus turist ölü bulundu

Moskova'dan 11 Ağustos'ta Marmaris'e gelen 44 yaşındaki Natalya Somova, 17 Ağustos sabah saatlerinde tek başına Karia yolu parkuruna yürüyüş yapmak üzere otelinden ayrıldı. Ancak Somova, yürüyüşün ardından oteline dönmedi ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları, 19 Ağustos'ta Rusya'ya dönmesi gereken Somova'ya ulaşamayınca durumu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine emniyet birimleri, Somova'nın en son Karia yolu parkuruna giriş yaptığını tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

Arama kurtarma çalışmaları, Marmaris Asayiş Büro ekipleri ve AFAD merkezi koordinasyonunda yürütüldü. Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma (MABKE), Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME-DER), Datça ve Marmaris Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG/AMESAR), komando ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, jandarma iz takip köpekleri, 9 drone ve 1 insansız hava aracı (İHA) ile gece gündüz sürdürülen arama çalışmaları, bugüne kadar herhangi bir sonuca ulaşamadı.

14. GÜNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Somova'yı bulmak için yoğunlaştırılan arama faaliyetleri, İçmeler bölgesinden başlayan 9 kilometrelik Karia yolu parkurunda devam etti. Arama kurtarma ekipleri, kayıp Rus turisti 14. günde İçmeler Kızılbük mevkiinde ölü olarak buldu. Rus turistin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cesedinin Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Marmaris'te tatil yaptığı otelden doğa yürüyüşü için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Rus turist Natalya Somova'yı, arama çalışmalarının 14. gününde İçmeler Kızılbük mevkiinde ölü olarak bulundu.