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Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:55 Son Güncelleme: 19.10.2022 12:09

Rus turistler acımızı paylaştı

Bartın Amasra ilçesi Taş Kömürü işletmesinde 14 Ekim Cuma günü meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 madenci için Rus turistler Amasra’daki madenci anıtına çelenk ve karanfil bıraktı.

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Rus turistler acımızı paylaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket ederek Sinop, Amasra ve İstanbul'u gemiyle her Çarşamba rotası gereği Amasra limanını da ziyaret ediyor. Gemi personeli ve bazı turistler Amasra Taş Kömürü İşletmesinde 14 Ekim Cuma günü meydana gelen ve 41 madencinin şehit olması nedeniyle Amasra ilçesi büyük liman mevkiinde bulunan madenci heykelini ziyaret ettiler.

Gemi personeli Amasra'yı çok sevdiklerini, yaşanan bu üzücü olay için üzgün olduklarını, Türk halkının ve madenci ailelerinin acılarını paylaştıklarını Rus halkı adına, gemi personeli ve gemimizde bulunan kişiler adına üzüntülerimizi iletiyoruz dediler. Daha sonra çelenk ve kırmızı karanfil bıraktılar.

Törene Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve Amasra halkı da katıldı.

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Rus turistler acımızı paylaştı
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