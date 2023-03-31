Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdü

Eskişehir Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Rus uyruklu Elena Samsanova (55) ile eşi Atila S. (50) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S, bıçakla eşi Samsanova'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kavga sırasında elinden yaralanan zanlı Atila S, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.