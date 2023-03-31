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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdü

Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdü
Eskişehir Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Rus uyruklu Elena Samsanova (55) ile eşi Atila S. (50) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Atila S, bıçakla eşi Samsanova'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kavga sırasında elinden yaralanan zanlı Atila S, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdü
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