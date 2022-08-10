Rus yolcu İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı: Valizinden bakın ne çıktı

Polis tarafından yolcunun detaylı valiz aramasında Türkiye'den temin ettiği Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanan bin 350 film kaplı kanser ve Antidepresan ilacı, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler için düzenlenmiş 15 sahte oturum kartı ve 4 laptop ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A'nın sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği öğrenildi.