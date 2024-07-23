Rus Youtuber kazada can verdi

Rusya'nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibi olan Tatyana Ozolina (38) Muğla'da motosikletli Türk arkadaşının, motosikletine arkadan çarpması sonucu öldü.Muğla'nın Milas ilçesinde, 29 yaşındaki Onur Obuk'un kullandığı motosiklet, önceki gün saat 17.30 sıralarında Sarıçay Köprüsü yakınlarında, Rus sosyal medya fenomeni Tatyana İvanovna Ozolina'nın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 38 yaşındaki Tatiana İvanovna Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Obuk, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.Rus Youtuber Tatyana Ivanovna Ozolina, Rusya'nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi.