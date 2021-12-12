Haberler Yaşam Haberleri Russel Crow, 2-3 sene boyunca sürekli aranarak "Bay duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor? gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?
Giriş Tarihi: 12.12.2021 22:13 Son Güncelleme: 12.12.2021 22:13

Russel Crow, 2-3 sene boyunca sürekli aranarak "Bay duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor? gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

Russel Crow, 2-3 sene boyunca sürekli aranarak Bay duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor? gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Russel Crow, 2-3 sene boyunca sürekli aranarak "Bay duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor? gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Russel Crow, 2-3 sene boyunca sürekli aranarak "Bay duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor? gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Russel Crow, 2-3 sene boyunca sürekli aranarak "Bay duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor? gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Russel Crow, 2-3 sene boyunca sürekli aranarak "Bay duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor? gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

A- Joaquin Phoenix
B- Michael Jackson (CEVAP)
C- Jim Carrey
D- Cem Yılmaz

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Russel Crow, 2-3 sene boyunca sürekli aranarak "Bay duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor? gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?
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