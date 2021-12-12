Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Russel Crow, 2-3 sene boyunca sürekli aranarak "Bay duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor? gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.