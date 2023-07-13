Rüşvet operasyonunun şifresi ‘Eşofman’

'KAFELERE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUM'

Gözaltına alınıp tutuklanan sağlık memuru Kurtuluş G. ise ifadesinde şaşırttı. Bu işleyişi yürüttüğü ileri sürülen ve kendisinin de kafelerle sık sık görüştüğü öğrenilen Kurtuluş G'nin ifadesinde hesaplarındaki banka hareketliliği ilgili söyledikleri ise şaşırttı. Kurtuluş G. savunmasında, "Kafecilere danışmanlık hizmeti veriyorum. Daha önce tecrübeli olduğum için ne yapmaları gerektiğini söylüyorum. Bu hizmet karşılığında para aldım" dediği öğrenildi. Kurtuluş G. ile ilgili farklı bir ayrıntıda gözden kaçmadı. Operasyonu yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 20 metre ilerisindeki apartmanda oturduğu belirlenen Kurtuluş G. operasyon sabahı evinden alındığı kaydedildi.