Rüşvet operasyonunun şifresi ‘Eşofman’

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve sigara denetimi yapan sağlık personelleri ve onlara rüşvet veren kafecilerin olduğu yönünde gelen bilgi üzere harekete geçti. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 19 Haziran sabahı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında sağlık çalışanları, kafe işletmecileri, kafe sahipleri ve çalışanlarının da olduğu 23 kişi gözaltına alındı.
OPERASYONUN ŞİFRESİ: EŞOFMAN
Yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının denetime gidecekleri kafelere önceden bilgi verdikleri veya kafecilerinin ayakçılığını yaptığı öğrenilen Cemil V.'ye mesaj attıkları, Cemil V.'de 'Sağlıkçı ağabeylerimiz geliyor' diyerek kafecileri uyardığı belirlendi. Cemil V.'nin sık sık kafecilerden para topladığı bu paraları iddiaya göre sağlık memurlarına verdiği öğrenildi.
'KAFELERE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUM'
Gözaltına alınıp tutuklanan sağlık memuru Kurtuluş G. ise ifadesinde şaşırttı. Bu işleyişi yürüttüğü ileri sürülen ve kendisinin de kafelerle sık sık görüştüğü öğrenilen Kurtuluş G'nin ifadesinde hesaplarındaki banka hareketliliği ilgili söyledikleri ise şaşırttı. Kurtuluş G. savunmasında, "Kafecilere danışmanlık hizmeti veriyorum. Daha önce tecrübeli olduğum için ne yapmaları gerektiğini söylüyorum. Bu hizmet karşılığında para aldım" dediği öğrenildi. Kurtuluş G. ile ilgili farklı bir ayrıntıda gözden kaçmadı. Operasyonu yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 20 metre ilerisindeki apartmanda oturduğu belirlenen Kurtuluş G. operasyon sabahı evinden alındığı kaydedildi.
23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5'i sağlık memuru 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli serbest bırakıldı.