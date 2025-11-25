Mersin’de rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, gümrükte rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, gümrükte görev yapan bazı personelin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak rüşvet ilişkilerine dahil oldukları, sahte resmi belge düzenlediklerine yönelik bilgiler doğrultusunda çalışmalarını titiz, hassas ve takipli olarak sürdürdü.

Gerçekleştirilen çalışmalarda, suça karıştığı değerlendirilen 16'sı gümrük memuru ve 17 şirket sahibi ile çalışanı olan toplam 33 şüpheliye yönelik, 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 21 kişi hakkında adli kontrol verilen mahkemece 11 kişi de tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Mersin Emniyeti olarak, kamu görevinin saygınlığını zedeleyen, vatandaşlarımızın güvenini sarsan ve devletimizin işleyişine gölge düşüren her türlü suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.