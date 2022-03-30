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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:40 Son Güncelleme: 30.3.2022 16:48

Rüşvetçi memur tutuklandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Rüşvetçi memur tutuklandı

Gaziantep’te organize ekiplerinin yaptığı operasyonda rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan tapu memuru tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yavuzeli Tapu Müdürlüğüne operasyon düzenledi. Binadaki bir odada arama yapan ekipler, kurumda görevli bir memurun tapu işlemlerini yapmak için vatandaşlardan rüşvet aldığını tespit etti. Rüşvetçi memur ile rüşvet veren şüpheli şahıs yakalanarak Emniyete götürüldü.

Operasyonda gözaltına alınan memur ile rüşvet veren bir şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Rüşvetçi memur tutuklandı
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