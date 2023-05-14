Rüşvetçi müdüre dava

İstanbul'da makamında rüşvet alırken çıkan görüntüleri üzerine görevinden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma yürütülen Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Muammer Yaşar, gürültü ve koku nedeniyle ruhsatsız faaliyet gösteren pide ve lahmacun dükkânı olan komşusundan şikâyetçi oldu ancak Ön şikâyeti işleme koymadı. Yaşar'ın itirazı üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi şikâyetin işleme konulmama kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık inceleme başlattı. Ataşehir Kaymakamlığı yaptığı incelemede Ön'ün görev ihmalinin söz konusu olduğunu belirledi. Savcılık soruşturmasının ardından Ön hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.