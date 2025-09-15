Rüşvetçi muhtar 10 yıl hapisle yargılanacak

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Muhtarı Miraç G., hakkında rüşvet almak suçlamasıyla dava açıldı.İddiaya göre 22 Ağustos 2025'te Sima A., "adres kaydı" için muhtarlığa gittiğinde Muhtar Miraç G., belgeyi onaylamak için 2 bin TL talep etti. Paranın ödenmemesi halinde işlemlerin 2-3 hafta gecikeceğini söyleyen muhtar hakkında polise yapılan şikayet sonrası işlem başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, Muhtar Miraç G. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan iddianame düzenledi. Sulh Ceza Hakimliği, suçun vasıf ve deliller dikkate alınarak muhtarın tutuklanmasına karar verdi. Muhtar, 5–10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.