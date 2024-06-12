“Rusya Günü” İstanbul’da resepsiyonla kutlandı

Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin (RSFSC) Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan ettiği "Rusya Günü" dün akşam İstanbul'da kutlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, basın mensupları, akademisyenler ve iş insanlarının katıldığı etkinlikte, Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov Türkiye-Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

KÖKLERİ UZAK GEÇMİŞE DAYANIYOR

Başkonsolos Buravov, konuşmasında şunları söyledi: "34 yıl önce, 12 Haziran 1990'da, ilk Halk Temsilcileri Kongresi, Rusya'nın Devlet Egemenliği Bildirgesi'ni kabul etti ve tam bir yıl sonra, Rusya Federasyonu'nun ilk başkanlık seçimleri gerçekleşti. Bu tarih, kökleri uzak geçmişe dayanan Rus devletinin modern tarihinin başlangıç noktasını teşkil eder. Rusya'nın bağımsız devlet deneyimi, kültürel mirası, geleneksel Avrupa kültürü ve Avrasya'nın diğer kültürleriyle derin tarihi bağlar, yüzyıllar boyunca geliştirilen uyumlu yaşam yeteneği, Rusya'yı özgün bir devlet-medeniyet olarak belirler. Rusya, çok kutuplu bir uluslararası sistemin inşası için önemli bir rol oynamaktadır."

RUSYA FEDERASYONU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

"Bu yılın Mart ayında yapılan Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları, ülkemiz liderliğinin politikalarının geniş çapta destek gördüğünü açıkça gösteriyor. Görevine yeniden başlayan V.V. Putin tarafından imzalanan 'Rusya Federasyonu'nun 2030'a Kadarki Dönem ve 2036'ya Kadarki Ulusal Kalkınma Hedefleri Hakkında' Kararnamesi, ülkenin kapsamlı kalkınması, ekonomik ve teknolojik kapasitesinin arttırılması gibi büyük ölçekli hedefleri tanımlamaktadır."

DİYALOG VE MÜZAKERELERE AÇIĞIZ

Rusya, Donbass ve Novorossiya'nın Rus ve Rusça konuşan nüfusunun yaşam hakkının ve özgür gelişiminin sağlanmasına yönelik Ukrayna'daki özel askeri harekatın amaçlarını yerine getirmeye kararlıdır. Meşru Rus çıkarlarını ve mevcut gerçekleri dikkate alan bir çözüme yönelik diyalog ve müzakerelere açığız. Başkan V.V. Putin'in belirttiği gibi, 'Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve açık olacağız.' Ülkemiz, dış politikasını karşılıklı yarar sağlayan uluslararası iş birliğinin genişletilmesi açısından belirgin perspektiflere sahip coğrafi vektörler üzerinde yoğunlaştırmayı amaçlamaktadır.

RUSYA'NIN DIŞ İLİŞKİLERİ

Rusya Federasyonu bu yıl BRICS'e başkanlık ediyor. Farklı medeniyetleri, dinleri ve kültürleri temsil eden farklı ülkelerin tam eşitlik, karşılıklı saygı, açıklık ve çıkarlar dengesi ilkelerine dayalı ortak kararlar geliştirdiği BRICS'in üye sayısının son zamanlarda iki katına çıkması, bu ortaklığa olan ilginin açık bir kanıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin BRICS ile temas kurma konusunda gösterdiği ilgiyi memnuniyetle not ediyoruz. Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan'ın BRICS Dışişleri Bakanları toplantısına katılması bunun somut bir teyidi oldu. Türkiye ile karşılıklı yarara dayalı ortaklığımızı derinleştirmeye kararlıyız ve yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin sürdürülmesini ümit ediyoruz.