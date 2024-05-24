Rusya Moskova saldırısını DEAŞ’ın yaptığını kabul etti

Rusya haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığı haberde, Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov, yapılan soruşturma sonucunda teröristlerin hazırlanması, finansmanı, saldırı ve geri çekilmesinin Afgan-Pakistan bölgesindeki Horasan grubu militanları tarafından internet üzerinden koordine edildiğinin ortaya çıktığını söylediğine yer verildi.

Habere göre, Rus hükümeti saldırının DEAŞ tarafından yapıldığını kabul etmesine rağmen Ukrayna bağlantısı olduğu yönündeki iddialarını da sürdürdü. Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov, DEAŞ'ın saldırıyı hemen üstlendiğini dile getirirken, Ukrayna istihbaratının "varsayılan rolüne" de dikkat çekti.

Alexander Bortnikov, "Soruşturma devam ediyor ancak Ukrayna askeri istihbaratının saldırıda doğrudan yer aldığını şimdiden kesin olarak söyleyebiliriz" dedi.

PUTİN, DEAŞ'I DAHA ÖNCE KABUL ETMEMİŞTİ

Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov'un yaptığı açıklama, Rusya'nın saldırının DEAŞ'ın Horasan Vilayeti tarafından yapıldığını kabul ettiğini kesin bir şekilde ortaya koyuyor.

Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aslında Mart ayının sonunda yaptığı bir açıklama ile bunu daha önceden kabul etmişti. Putin açıklamasında, saldırının "radikal İslamcılar" tarafından gerçekleştirildiğini, ancak saldırıya Kiev'in "sponsor" olduğunu ima etmişti.

TÜRKİYE'NİN DEDİĞİ ÇIKTI

Türk güvenlik güçleri, saldırganların sadece "vizeleri bittiği için kısa süreliğine Türkiye'ye giriş yaptığını" açıklamıştı.Rus Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnıkov'un yaptığı açıklama ise Türkiye'yi haklı çıkarır nitelikte. Türkiye birçok kez saldırının Afganistan-Pakistan bölgesinde bulunan DEAŞ'ın Horasan Vilayeti tarafından yapıldığını dile getirmişti. Şimdi Alexander Bortnikov da yapılan incelemeler sonucunda saldırının Afgan-Pakistan bölgesindeki Horasan grubu militanları tarafından internet üzerinden koordine edildiğinin ortaya çıktığını söyledi.