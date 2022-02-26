Rusya Ukrayna savaşının ilk bebeği! Gözlerini sığınakta açtı

Kiev'de sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonuna gelen 23 yaşındaki hamile kadının gece saatlerinde sancıları başladı.
Kadın, etraftakilerin de yardımıyla sığınakta doğum yaptı.
Doğumun ardından hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında, Kiev'deki sığınaklarda dünyaya gelen ilk bebeğin fotoğrafı paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kiev'deki sığınaklardan birinde (bildiğimize göre) ilk bebek dünyaya geldi. Yerin altında, yanan binaların ve Rus tanklarının yanında." ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu doğum, uluslararası kamuoyunda gündem oldu.
Diğer yandan, Herson kenti Belediye Başkanı Ihor Kolyhaiev de kentteki sığınaklarda iki bebeğin gece dünyaya gözlerini açtığını açıkladı.
İŞGAL SIRASINDA UMUT IŞIĞI
Küçük Mia, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında doğan tek bebek değil. Bodrum kattaki doğumhanede bir erkek çocuğunun daha doğduğu belirtildi.
Doğumlara yardım eden doktor yaptığı paylaşımda kasvetli zamanlarda gerçekleşen bu doğumların insanlara umut verdiğini söyledi.
HERKES YARDIMA KOŞTU
Kadının yardım talepleri üzerine sığınaktaki herkes adeta seferber oldu ve bodrum katta gerekli koşullar oluşturuldu. Sığınakta doğum yapan anne sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe Mia adı verildi.