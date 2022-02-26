Rusya Ukrayna savaşının ilk bebeği! Gözlerini sığınakta açtı

HERKES YARDIMA KOŞTU

Kadının yardım talepleri üzerine sığınaktaki herkes adeta seferber oldu ve bodrum katta gerekli koşullar oluşturuldu. Sığınakta doğum yapan anne sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Bebeğe Mia adı verildi.