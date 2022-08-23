Rusya’da 25 gündür bekleyen Türk TIR şoförü kalp krizi geçirdi

Rusya'dan yüklediği yükü Türkiye'ye getirmek için yola çıkan Trabzonlu TIR şoförü Bünyamin Gökalp, 25 gün kuyrukta bekledi. Gökalp, bu duruma dayamayarak kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından çağrılan sağlık ekiplerince şoföre ilk müdahalesi yapıldı. Gökalp, yapılan müdahale ile tehlikeyi atlattı.
Trabzonlu bir başka TIR şoförü Kadir Ayyıldız ise, geçişlere izin verilmediğini iddia ederek, "Yetkililer tarafından buradan geçmemize izin verilmiyor. Geçişler için önceden 100 dolar veriliyordu. Para katlana katlana 500 dolara çıktı. Yetkililerimizden çözüm ve yardım bekliyoruz" dedi.
ÇİLE ÇEKİYORUZ
25 gündür geçişlerine izin verilmeyen TIR şoförü Savaş Atasoy ise , "Kereste yüklü TIR'lar ülkemize dönmek için Vladikavgaz kapısından Gürcistan'a giriş yapmak zorunda. 25 gündür burada resmen çile çekiyoruz. Hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor" dedi.
ERZAKLARIMIZ TÜKENDİ!
Bir başka TIR şoförü Birol Abay ise "Burada neden bekletiliyoruz kimse bilmiyor. Dolaplarımızdaki erzaklar tükendi. Hava sıcak. Strese dayanamayan bir arkadaşımız kalp krizi geçirdi. Allah'a şükür zamanında müdahale ile durumu iyi. Ne kadar bekleyeceğimizi bilemiyorum. Yetkilerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.