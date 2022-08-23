Rusya’da 25 gündür bekleyen Türk TIR şoförü kalp krizi geçirdi

Trabzonlu bir başka TIR şoförü Kadir Ayyıldız ise, geçişlere izin verilmediğini iddia ederek, "Yetkililer tarafından buradan geçmemize izin verilmiyor. Geçişler için önceden 100 dolar veriliyordu. Para katlana katlana 500 dolara çıktı. Yetkililerimizden çözüm ve yardım bekliyoruz" dedi.

ÇİLE ÇEKİYORUZ

25 gündür geçişlerine izin verilmeyen TIR şoförü Savaş Atasoy ise , "Kereste yüklü TIR'lar ülkemize dönmek için Vladikavgaz kapısından Gürcistan'a giriş yapmak zorunda. 25 gündür burada resmen çile çekiyoruz. Hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor" dedi.