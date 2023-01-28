Rusya’da ağır yaralanan Türk öğrenci İstanbul’a getirildi

Rusya'da okuyan tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Altunışık, Moskova'da 21 Aralık 2022 tarihinde kaldığı binanın 13'üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Yaralanan Altunışık tedavi için Moskova'da bir hastaneye götürüldü. Yusuf Altunışık tedavi için götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı.

Bunun üzerine çocuklarının durumunu öğrenmek için babası Salih ve annesi Sedef Altunışık, Rusya'ya gitti. Bir ayı aşkın süredir Moskova'daki hastanede evlatlarını bekleyen aile, çocuklarının tedavi sürecinin iyi yürütülmediğinden dolayı Türk doktorlarının tedavi etmesini ve Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istemişti.

Ailenin bu çabası karşılık bularak Yusuf Altunışık, Moskova'dan kalkan tarifeli uçakla tedavisinin yapılması için akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Altunışık'ın tedavisi Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceği öğrenildi.