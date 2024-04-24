Rusya’da çöpçatanlık uçuşları başladı

Rus havayolu şirketi Pobeda, tanışma uygulaması Mamba ile ortaklaşa "tanışma seferleri" düzenleyecek. TürkRus sitesinde yer alan habere göre, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndan kalkan uçaklar bir süre havada dolaştıktan sonra yeniden Vnukovo'ya iniyor. Önceki gün ilk sefer gerçekleşti. Buna göre saat 15.00'te Moskova'dan havalanan uçak birkaç saat sonra yine Moskova'ya geri döndü. Şirket, kadın yolculara pencere, erkek yolculara ise koridor kenarı biletleri satıyor. Seferi şovmen Vladimir Markoni'nin yönettiği öğrenildi. Yolcular birbiriyle tanışırken pilotlar da Moskova üzerinde büyük bir kalp çiziyor. İlk seferden bilet almak için 6 bin kişinin başvurduğu, 120 talihlinin ise kurayla belirlendiği açıklandı.