Rusya’da işe geç kalma bahaneleri güldürdü

Rusya'da yapılan bir araştırma, çalışanların çok ilginç bahaneler kullandığını ortaya koydu. TürkRus sitesinde yer alan habere göre, insan kaynakları servisi Superjob, Moskova'daki şirketlerde bir anket düzenleyerek çalışanların işe geç kalma ve devamsızlık konusundaki bahanelerini araştırdı. Bahanelerin çoğu standart olmasına rağmen, oldukça tuhaf ve komik bahanelerin de olduğu ortaya çıktı. Analistler, en ilginç bahaneler için ayrı bir liste oluşturdu. Bu listede, "Bensiz idare ederler diye düşündüm", "Keyfim yoktu, bu yüzden işe gelmedim" ve "Rüyamda işe geldiğimi gördüm" gibi ifadeler yer aldı.Moskova'daki bir işveren ise çalışanlarının sürekli sakatlandığını belirtip "Düşüp yüzümü çizdim, serçe parmağımı kırdım, bu yüzden iş telefonlarına cevap vermekte zorlandım" gibi bahaneler söylediklerini dile getirdi. Bir diğer çalışan, tatil sonrası işe gelmeyi unuttuğunu söylerken, bazıları tatilden zamanında dönemediklerini belirtip "Geri dönüş bileti benim kazandığımdan daha pahalı" diyerek mazeret gösterdi. DIŞ HABERLER