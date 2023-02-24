İstanbul’da film gibi olay: Cinayete teşebbüs başka bir cinayeti ortaya çıkardı! Rus biyolog tutuklandı!

ŞOKE EDEN İTİRAF

Igor Molchanov, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında eşini öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye girdiğini de söyleyen Molchanov, Edirne'de çeşitli otellerde kaldığını, daha sonra İstanbul'a geldiğini anlattı. Telegram üzerinden iş ilanını görüp tanıştığı iki kişinin evinde kaldığını belirten katil zanlısı, bu kişilerin kendisine Artem Shvets ile kripto para takası yapmasını ve takas esnasında parayı alır almaz Shvets'i öldürmesi gerektiğini ancak Shvets'in kendisini ikna ettiğini ve teslim olduğunu anlattı.