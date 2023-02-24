İstanbul’da film gibi olay: Cinayete teşebbüs başka bir cinayeti ortaya çıkardı! Rus biyolog tutuklandı!

Filmlere konu korkunç olayın ilk adresi Rusya'nın Moskova şehri. Kendisiyle aynı yaşta olan 23 yaşındaki eşi Vera Savçenko'yu 2022 yılının aralık ayında bıçaklayarak öldüren biyolog Igor Molchanov kaçak yollarla Türkiye'ye geldi. Bir süre Edirne'de yaşayan katil zanlısı, daha sonra İstanbul'da iş yaptığı yabancı uyruklu kişilerce Artem Shvets'i öldürme talimatı aldı. Ancak Shvets durumu anlayıp Molchanov'u ikna etti. Ölümden dönen adam, hem Molchanov'u hem de itirafını alarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
ŞOKE EDEN İTİRAF
Igor Molchanov, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında eşini öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye girdiğini de söyleyen Molchanov, Edirne'de çeşitli otellerde kaldığını, daha sonra İstanbul'a geldiğini anlattı. Telegram üzerinden iş ilanını görüp tanıştığı iki kişinin evinde kaldığını belirten katil zanlısı, bu kişilerin kendisine Artem Shvets ile kripto para takası yapmasını ve takas esnasında parayı alır almaz Shvets'i öldürmesi gerektiğini ancak Shvets'in kendisini ikna ettiğini ve teslim olduğunu anlattı.
Rus Biyoloğun WhatsApp uygulamasında kullandığı profil resmi
TUTUKLANDI, ULUSLARARASI BİLDİRİM YAPILDI
Bu itiraflar üzerine savcılık, Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu gereğince tutuklanmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği suçunu itiraf eden Igor Molchanov'un "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Olayın Rusya'da işlenmesi ve suç mağdurunun Türk vatandaşı olmaması nedeniyle konu Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne de bildirildi.