Rusya’da 13 kattan düşüp yaralanan tıp öğrencisi Türkiye’ye getirilip tedavi altına alındı

Moskova'da RUDN Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Yusuf Altınışık, geçen sene 21 Aralık'ta kaldığı öğrenci yurdunun 13'üncü katında bulunan arkadaşına ait odanın penceresinden sigara içerken yere düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altınışık, yoğun bakıma alındı. Baba Salih ve anne Sedef Altınışık üzücü haberi alır almaz Moskova'ya gitti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık oluşan Altınışık, 37 gün sonra ailesinin girişimleriyle Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle İstanbul'a getirildi. TK418 sefer sayılı uçakla 19:45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen Yusuf Altınışık'ın uçuşunda Türkiye'den giden özel sağlık personeli hazır bulundu. Sedyeyle uçaktan alınan ve 'ambulift' aracılığıyla indirilen Altınışık, ambulansla Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'PENCEREDEN SİGARA İÇEYİM DERKEN 13.KATTAN DÜŞTÜ

Oğlunu Türkiye'ye getiren Salih Altınışık, havalimanında akrabaları ve yakınları tarafından karşılandı. Baba Salih Altınışık, Oğlunun üniversitenin yurdunda kaldığını ve odasının 11'inci katta olduğunu olayın yaşandığı gün ise 13'üncü kattaki arkadaşının odasına gittiğini belirterek: "Yurt binasında sigara içmek yasak olduğu için, pencereden sigara içeyim derken dengesini kaybetti. Olayda herhangi bir kimsenin bir şeyi yok. Hastaneye kaldırıldı. 21 Aralık'tan bugüne kadar orada yoğun bakımdaydı. Gerekli girişimleri yaptık. Biz kendi imkanımızla getirdik. Bir firmayla anlaştık. Onların özel sağlık ekibi geldi. Çocuğumuzu o şekilde getirdik."

13 KATTAN DÜŞTÜ TEDAVİ İLE KURTULDU SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Salih Altınışık, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Şükürler olsun ki iyi durumda. Bilinci açık, konuşabiliyor. Yalnız hala yoğun bakım süreci olacak. Burada tedavisi ne kadar sürecek, o doktorların karar vereceği bir şey, biz bir şey diyemeyiz" dedi.