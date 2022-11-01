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Giriş Tarihi: 1.11.2022 12:42

Rusya'dan Ne Alınır? Rusya'dan Hediye Olarak Ne Getirilir? k1

Dünyanın en geniş yüzölçümlü ülkesi olan Rusya'dan ne alınır sorusu ile ilgilenen pek çok seyahat sever bulunur. Rusya'dan alınacak hediyelik eşyalar arasında dünyaca ünlü birçok ürün vardır. Bu ülkeye gideceklerin aklını kurcalayan en önemli konulardan biri, Rusya'dan ne alınır ve hediye etmek için ne getirilir sorusudur. Topraklarında birçok azınlığın yaşadığı Rusya ile ilgili detaylar yazımızda…

Rusya’dan Ne Alınır? Rusya’dan Hediye Olarak Ne Getirilir? k1

Soğuk iklimi, kış turizmi ve ilginç mimari eserleri ile ünlü olan Rusya'dan ne alınır diye fazla düşünmeye gerek yoktur. Zengin bir tarihi ve kültürel değerleri olan Rusya'dan alınacak hediyelik eşyalar skalası, düşünüldüğünden çok daha geniştir. Rusya'nın en çok neyi meşhur ve ne getirilir sorusuna yanıt olacak pek çok hediyelik eşya bulunur. İşte Rusya'nın hediyelik ürünleri ile ilgili detaylar…

Rusya'dan Ne Alınır?

Avrasya'nın en geniş topraklı devleti olan Rusya, her anlamda bölgedeki en önemli ülkelerden biridir. Petrol ve doğalgaz yataklarının bulunması nedeniyle ekonomisi oldukça iyidir. Tarihi, kültürü ve Barok mimarinin ihtişamlı yapıları ile dünyanın her tarafından ziyaretçi çeker. Ülkeyi görmek için turist olarak gidenler, dönüşte ne getireceği hakkında karar vermekte zorlanabilir. Rusya'da üretilen geleneksel hediyelik eşyalar arasında belki de en bilineni, "matruşka"dır. Aynı zamanda, ülkede pek çok geleneksel el sanatı ürünler yer alır. Moskova turu sonunda güzel ahşap kutular, parlak şallar, zarif kehribar takılar, ilgi çekici keçe botlar ve diğer birçok hediyelik eşya alınabilir. Geleneksel Rus hediyelik eşyalar için Moskova ve St. Petersburg sokaklarında bulunan dükkan ve mağazalara bir göz gezdirmek yeterlidir.

Rusya'dan Alınacak Hediyelik Eşyalar

Kültürün, sanatın ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu ülkelerden biri olan Rusya'dan tercih edilebilecek hediyelik eşyalar arasında aşağıdakiler yer alır.

Genellikle ahşaptan yapılmış olan ve iç içe geçen bebeklerden oluşan matruşka

Amber'den üretilen takılar ve süs eşyaları

Renkli ve motifli Pavlovski-Posad şalları

Desenli ve işlemeli ahşap kutular

El dokuması Rus şalları

Değişik aromalara sahip Rus çikolatası

Rus havyarı

Meşhur ev yapımı Rus reçelleri

Sovyet dönemine ait hediyelik eşyalar

Satranç takımı

Geleneksel Rus kıyafetleri

Uşanka (Rus şapkası)

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Rusya'dan Ne Alınır? Rusya'dan Hediye Olarak Ne Getirilir? k1
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