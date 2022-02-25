Rusya’nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı...



"BOMBA SESLERİNE UYANDIK"

Tır şoförü Altinöz o anları İHA'ya anlatarak, "İhracat yükümüzü teslim etmek için Ukrayna'ya geçiş yaptık. Gümrüğün önünde uyumak için beklediğimiz anda sabaha karşı bomba seslerine uyandık. Rusya'nın tankları Ukrayna'ya giriş yaptığı esnada, arkamızda duran Ukrayna tankına çarpıp yoldan çıkarttı. O esnada Rusya'nın tankı bizim tır aracına da vurdu. Çok şükür bizde bir şey yok. Buradan tahliye edilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.