RÜYA GİBİ DİZİ KONUSU ve OYUNCULARI: Show TV yeni dizisi Rüya Gibi oyuncu kadrosunda kimler var?

RÜYA GİBİ'NİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Rüya Gibi'nin 1. Bölümünde; Aydan, yıllarca kocası Tarık'ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür.

Hayatı, Tarık'ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık'ın yetimhanede büyüyen kızı Çido'yla el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir'le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.