Rüya Gibi Dizisi Konusu ve Oyuncuları: Show TV'nin yeni dizisi 2 Aralık Salı başlıyor!
Giriş Tarihi: 1.12.2025 22:13

Show TV'nin yeni yapımı "Rüya Gibi" için geri sayım başladı! Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş gibi isimlerin yer aldığı ve hikayesiyle dikkat çeken dizi, 2 Aralık 2025 Salı akşamı izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un kenar mahallelerinden lüks bir güzellik imparatorluğuna uzanan tehlikeli bir yolculuğu konu alan Rüya Gibi dizisi konusu nedir, kadrosunda hangi ünlü oyuncular yer alıyor? İşte Show TV'nin yeni draması hakkındaki tüm detaylar.

Rüya Gibi, senaryosu ve kadrosuyla Salı akşamları takip edilmeye hazırlanıyor. Sıradan bir kuaförün hayatının, gizemli bir patronla kesişmesiyle nasıl bir anda değiştiğini anlatan dizi, izleyiciyi aşk, ihtiras ve sırlar labirentine davet ediyor. İşte, Show TV yeni dizisi Rüya gibi oyuncuları ve konusu:

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Rüya Gibi dizisi, imkansızlıklar içinde yaşayan ve daha iyi bir hayat hayali kuran Aydan'ın (Seda Bakan) hikayesini merkezine alıyor.

Aydan, İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde kuaförlük yaparak geçimini sağlamaktadır. Sıradan hayatı, gizemli ve zengin bir patron olan Emir'le (Uğur Güneş) tanışmasıyla tamamen değişir.

Emir, Aydan'a lüks bir güzellik merkezinin sahibi olma fırsatını sunar. Aydan, hayallerine ulaşmak için bu tehlikeli ve gizem dolu yolculuğa çıkar. Ancak bu rüya gibi görünen hayatın altında büyük sırlar, riskli anlaşmalar ve karanlık oyunlar yatmaktadır.

Dizi, Aydan'ın hem lüks hayata adaptasyon mücadelesini hem de gizemli patronu Emir'le arasında gelişen karmaşık aşk ilişkisini konu alırken; aşk, ihanet, sınıf farkı ve güç savaşlarını dramatik bir dille işliyor.

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı Rüya Gibi her hafta salı günleri ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

