Rüyada Cami Görmek Ne Demek? Rüyada Camiye Gitmek Ne Anlama Gelir?

"Rüyada cami görmek ne anlama gelir" sorusu bu rüyayı görenler tarafından araştırılıyor. Rüyaların neredeyse tümü simgelerden, sembollerden oluşur. Bu nedenle Rüyaları gerçekten anlamak istiyorsak, öncelikle sembollerin yorumlanması gerekir. Rüyanın tabiri haberimizde…

RÜYADA CAMİ GÖRMEK

Camide namaz kıldığını gören kişi maddi rahata kavuşur. Cami yaptırdığını gören ise; insanların peşinden gideceği lider olur. Camiye girdiğini gören güvene kavuşur. Caminin kapılarını kapalı görmek planlanan işlerin umulduğu gibi gitmeyeceğini gösterir. Bekar bir insanın cami görmesi zengin bir kadınla evleneceğine de işaret sayılabilir.

Rüyada görülen cami,anne,baba, hoca gibi kendisine itaat edilmesi gereken herkestir.Görülen şehir camisi kale olarak yorumlanır.

Caminin tavanı devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir.Caminin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.

Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tabir olunur. Rüyada camiye girdiğini görmek, din işlerini hakkıyla yapmaya, helal ve haram arasını ayıran hakime ve insanın ticaret için çıktığı pazara delalet eder. Bir Müslümanın rüyada şehir camiini görmesi; ana, baba, hoca ve üstad gibi kendisine itaat etmesi gereken herkese delalet eder. Rüyada bir caminin mihrabını görmek, helâl rızka ve hoşgörülü bir eşe işarettir.

Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete, Kuran ve denize, temizlik mahalli olan hamama, huşu yeri olan kabre, güzel kokuya, susmaya ve kıbleye yönelmeye delalet eder. Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi olunacak bir bilginin varlığına delalet eder. Rüyada cami görmek şu şekillerde tabir olunur:

a) Sultan ve onun makamı,

b) Medrese hocaları,

c) Alimler ve fıkıh bilginleri,

d) Kadri yüce bir kadın.

Rüyada cami görmek, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye delalet eder. Bir kimsenin rüyasında caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesine alamettir. Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz ibadeti için camide toplanan cemaate delalet eder.