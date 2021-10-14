Rüyada deve görmek ne demek? Rüyada deve görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır?

Rüyada deve görmenin anlamları görülen rüyadaki bazı unsurlara göre değişebiliyor. Deveye binmek bekar için evlenmeye, evli için hacca gitmeye veya rızka işaret eder. Genellikle olumlu olarak yorumlanan bu rüyayı görenler internet üzerinden araştırıyor. Rüyada deve görmek ne anlama geliyor? Sorunun cevabı haberimizde…

RÜYADA DEVE GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Yolculuğa, kadri yüce bir kimseye, deveye binmek bekâr kimse için evlenmeye, evli kimse için hacca yahut rızka işarettir. Rüyada deveyi kendi bahçe veya duvarında görmek, hayır, bereket ve sevince işarettir. Başarı, Kısmet, para, murattır. Deve çölde görülürse umulmayacak kadar büyük zenginliktir. Yere çöken deve bütün sorunların biteceğine işaret eder. Bir başka rivayete göre de: Bir kimsenin rüyada dişi develere sahip olduğunu görmesi, otorite sahibi olmaya işarettir.

İslami Rüya tabirlerinde Kirmani demiştir ki: Kalabalık deve sürüsü görmek; düşmanın toplanmasına, Sel baskınına yahut bir hastalık çıkmasına delalet eder. Bu deve sürüsü buğday, Arpa gibi yiyeceklerle yüklü iseler, anılan Su baskını hayra ve menfaate işarettir.

Rüyasında deveye binip sür'atle gittiğini gören, yolculuğa çıkar. Bindiği deveyle yolunu kaybeden, bilmediği yollara giden; dalalete ve şaşkınlığa düşer. Rüyada devenin kendine binmesi birinden eza ve cefa görmeye ve hüzne yorulur.

Deveye binmek bekar için evlenmeye, evli için hacca gitmeye veya rızka işaret eder. Rüyasında kimin olduğunu bilmediği bir deveye bindiğini gören, uzak bir yolculuğa çıkar.