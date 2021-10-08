Rüyada Kalabalık Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kalabalığa Karışmak ve Kalabalığın İçinde Olmak Ne Demek?

İnsanoğlunun en önemli yaşamsal faaliyetlerinde olan uyku esnasında gördüğümüz düşler bizlere gerçek yaşantımızda neleri ifade ediyor oldukça merak ederiz. Bizi kimi zaman sevindiren kimi zamana derin düşüncelere salan uyku esnasında gördüğümüz bu düşlerdeki detayları merak ederek internette ya da yazılı yayınlarda araştırırız. Öte yandan vatandaşların yoğun olarak araştırdığı rüyada kalabalık görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? Sorularına da oldukça ilgi gösterilerek araştırılması yapılıyor. Arama motorlarında rüyada kalabalık görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? Şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, rüyada kalabalık görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? İşte detaylar…

RÜYADA KALABALIK GÖRMEK

Rüyada kişinin kendini kalabalık içinde bir lider, başkan ya da komutan olarak görmesi, kişinin toplumda yaptıkları ve konuştukları sayesinde beğeni toplayarak, çok sayılan ve sevilen biri olacağına işaret eder. Rüyasında kalabalık gören kişi çok azimli sebatkâr ve çalışkan kişidir ve üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur. Rüyada açık ya da kapalı mekânlarda görülen kalabalıklar nedensiz bir araya gelen kişilere işaret eder. Hedeflerin ve ideallerin gerçekleşerek, kişinin esenlik, mutluluk ve refah içinde yaşayacağı anlamına gelir. İş sahibi olan kişi rüyasında kalabalık görürse rüyası, işlerinin büyük ilgi göreceğine ve artacağına delalet eder. Hükümete karşı bir adaletsizliğe ya da yanlışlığa karşı toplanır ve ses verirse eğer bolluğu ve berekete işarettir. Rüyada kalabalık görmek güzel şeylere yorulur.

RÜYADA KALABALIK SOFRA GÖRMEK

Hane halkının ve evlatların çokluğuna işaret eder. Rüyada kalabalık sofra görmek hayırlara işarettir.

RÜYADA KALABALIĞIN İÇİNDE OLMAK

Tersine yorumlanır yani üzüntüye ve kedere neden olacak olayların yaşanacağı anlamına gelir. Rüyada neşeli ve eğlenen bir kalabalığın içinde olmak iyi değildir. Rüyada kalabalığın içinde el üstünde olmak, gerçekte de saygınlık görmek anlamına gelir.

RÜYADA İZDİHAM OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüya sahibinin meslek hayatında yükselecek olmasına ve toplumda sözü geçen, sözüne saygı duyulan ve değer verilen biri olacağı anlamına gelir. Rüyada kalabalık ve izdiham olduğunu görmek çok hayırlıdır.

RÜYADA KALABALIĞIN İÇİNDE KALMAK

Kişini başarısına ve zaferine işarettir. Rüyada kalabalığın ortasında kalmak ve bir türlü kalabalıktan çıkamamak iyi şeylere işaret eder.

RÜYADA KALABALIKTAN ÇIKMAK

Rüya sahibinin rütbesi, makamı ya da yetkileri artar. Buna bağlı olarak da hayat standardı yükselmiş olur. Rüyada büyük bir kalabalığın ortasından çıkmayı başarmak, kişinin hayattaki statüsünün artacağına işaret eder.

RÜYADA KALABALIK EV GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin,vereceği bir karar sayesinde iş dünyasında makam sahibi olacağı, kendisine kıskanılacak bir hayat kuracağı, gösterdiği sabrın ve çektiği sıkıntıların karşılığını fazlasıyla alacağı anlamına gelir. Rüyada kalabalık eve girmek, zenginlik ve malmülk anlamına gelir. Hane halkı için çok güzel şeylerin olacağına, belki yeni bir eve sahip olunacağına, daha iyi yaşam şartlarına kavuşulacağına, haneden birinin evlilik yolunda adım atacağına, nur topu gibi bir bebeğin geleceğine, bolluk ve bereket dolu günler yaşanacağına, kırgınlıkların sona ereceğine, aile bağlarının günden güne daha da sağlamlaşacağına ve rahat bir hayata sahip olunacağına yorulur.

RÜYADA KALABALIK SOFRA GÖRMEK

Rüyada kalabalık sofrada yemek yemek, hayırlı bir konuda aile bireylerinden biri ile bir işbirliği yapılacağı, bu işbirliği sayesinde hep birlikte ferahlığa çıkılacağı, zorlukların aşılacağı, eşler arasındaki buzların eriyeceği ve sıkıntıların ardı ardına çözüleceği anlamına gelir. Haneye çok büyük bir bereket hakim olacak demektir. Girilecek işte gerçekleştirilecek başarılı çalışmalar sayesinde büyük bir kazanç elde edileceğine, yakın bir arkadaşa iş imkanı sağlanacağına, eğitimle ilgili olarak çok büyük bir karar verileceğine, sözleri tutulacağına, sorunları olan kişilere yardım eli uzatılacağına ve aile büyüklerine saygı gösterileceğine işarettir.





RÜYADA KALABALIK ORTAM GÖRMEK

Rüyada kalabalık ortama girmek, kararsız kalınan bir konu hakkında aile bireylerinden görüş alınacağına, bu sayede doğru olduğu düşünülen ve sonrasında da doğru olduğu görülen bir karar verileceğine, işle ilgili büyük bir gelişme yaşanacağına ve iyi bir patrona sahip olunacağına işarettir. Kişinin, yeni bir semte taşınması ile işlerinin açılacağına, yeni insanlarla tanışıp yeni kararlar vereceğine, kazancını birkaç kat arttıracağına, eğitimle ilgili bir konuda öğretmenlik yapılacağına, büyük bir gruba liderlik edileceğine, bazı çalışmaların büyük kazanç sağlayacağına, hayırlı bir kısmetle dünya evine girileceğine ve huzurlu bir hayata sahip olunacağına tabir edilir.

RÜYADA KALABALIK AKRABA TOPLULUĞU GÖRMEK

Rüyada kalabalık akraba topluluğu ile halay çekmek, mutluluk ve huzur verici bir işe girileceğine, yakın bir arkadaştan ya da bir ahbaptan destek alınacağına, eğitimle ilgili karşılaşılan bir fırsatın değerlendirileceğine ve zor bir dönemin gösterilecek sabırla kolayca atlatılacağına yorulur. Rüya sahibi, düğün, nişan ya da sünnet gibi bir davette sevdiği kişilerle ve akrabalarıyla birararaya gelecek, uzun zamandan beri eğlenmediği kadar eğlenecek, tüm stresini ve üzüntüsünü bu şekilde üzerinden atacak demektir. Şenlik ve eğlence anlamına gelir.

RÜYADA KALABALIK KADINLAR GÖRMEK

Rüyada kalabalık kadınların arasına girmek, hayırlı bir karar verilmesiyle evlilik yolunda adım atılacağına, sosyal hayat içerisinde sevilen ve sayılan bir kişi olunacağına, hayır duaları alınacağına, zor durumların el birliği ile aşılacağına ve zarar veren kişilerin haneden uzaklaştırılacağına alamettir. Hane içerisinde yaşanan güzel günleri kıskanan ve kıskanmakla kalmayıp bazı sorunlar çıkması için dedikodu yapan kişiler olduğuna ve bu kişilerin eşler arasında laf taşıyıp küçük sorunlarda bile büyük tartışmalar çıkmasına yol açtığına, ancak eşler arasındaki bağın çok kuvvetli olduğuna ve böyle kişilerin çabalarıyla yıkılmayacağına işarettir.

RÜYADA KALABALIK POLİS GÖRMEK

Rüyada kalabalık asker görmek, yaşanacak bir tatsızlıktan ötürü çıkacak tartışmaların daha fazla büyümemesi için bazı tanıdıkların araya gireceğine ve sorunların tatlıya bağlanacağına tabir edilir. Güvenlikli bir yerde bir ev tutulacağına, maddi açıdan iş hayatında zarar getirecek bir konu ile ilgili olarak çok temkinli adımlar atılacağına, bu adımlar sayesinde kısa bir süre içinde tasarruf da yapılacağına, bol bol moral depolanacağına ve sağlıkla ilgili olarak bazı önlemler ve kararlar alınacağına ve dikkatli bir şekilde uygulanacağına yorumlanır.

RÜYADA KALABALIK PİKNİĞE GİTMEK

Rüyada kalabalık pikniğe gidenleri görmek, artan bazı sorunların baskısıyla bazı kararlar verileceğine, bu kararlar sayesinde zarar edilecek bir konudan kaçınılacağına, sağlık sorunları ile ilgili olarak çok doğru bir tercih yapılacağına ve tam teşekküllü bir hastaneye sağlık kontrolü için başvuru yapılacağına alamettir. Kişinin, yeni taşınacağı bir şehirde kendisine yeni bir hayat kuracağına, eski işinden daha çok kazanç elde edeceğine, içinde bulunduğu ruhsal sıkıntıları sevdiği kişilerin vereceği destek sayesinde çözüme kavuşturacağına, anne babası çok değerli olan bir hediye alacağına ve toplumun sevdiği ve fikirlerine değer verdiği birisi olacağına delalettir.

RÜYADA KALABALIK TARAFINDAN TAŞLANMAK

Rüyada kalabalık tarafından yuhalanmak, yapılan iyi işlerin insanlar tarafından yanlış anlaşılması ya da kötü bir şeymiş gibi görülüp o şekilde lanse edilmesi yüzünden tepki görüşeceği, yakın arkadaşların bile bu durumdan ötürü kişiye soğuk davranacağı, ancak durumun anlaşılmasından sonra pişman olacakları anlamına gelir. Birçok insana aykırı ya da garip olarak gelebilecek fikirlerin savunulması ya da dillendirilmesi ile birlikte bazı kişilerin hışmına uğranacağına ya da büyük tartışmaların ortasında kalınacağına, yaşanan tüm sürtüşmelere rağmen bir türlü orta yolun bulunamayacağına ve bu durumun uzayıp gideceğine rivayet edilir.

RÜYADA EVDE KALABALIK MİSAFİRE YEMEK VERMEK

Rüyada evde kalabalık misafire su vermek, ferahlığa çıkılacağı şeklinde yorulur. İşle ilgili olarak atılan her adımın bol kazanç olarak geri döneceğine, başarılı bir kariyere ve çok kazançlı bir işe sahip olunacağına yorumlanır. Haneye bolluk ve bereket dolacağına, işlerin açılacağına, sorunların ve sıkıntıların aşılacağına, yeni bir işe girileceğine, yaşanacak güzel olaylar ve elde edilecek başarılar sayesinde makam sahibi olunacağına, rahat bir hayatın kapısının sonuna kadar açılacağına ve gelecek güzel haberler sayesinde deyim yerindeyse mutluluktan havalara uçulacağına işaret eder.

RÜYADA KALABALIK ORTAMDA NAMAZ KILMAK

Rüyada kalabalık ortamda namaz kılmak, rüya sahibinin bazı konularda insanlara önayak olacağına, iş ve aile konusunda diğer insanlara daima yol göstereceğine ve işle ilgili olarak yapılan her şeyde büyük başarı kazandıracağına yorulur. Rüyayı gören kişinin, sağlık, mutluluk ve huzurla ilgili olarak Allah'a dua ederek istediği her şeyin en kısa sürede gerçekleşeceğine, zararlı bir alışkanlığın terk edileceğine, yardıma muhtaç insanlara yardım edileceğine, anne babanın hayır dualarının alınacağına, kardeşlerle birlikte girilen bir işte hayırlı bir sonuca ulaşılacağına ve mutlu olunacağına delalettir.

RÜYADA KALABALIK İÇİNDE AĞLAMAK

Rüyada kalabalık içinde gülmek, işlerin aksilikler yüzünden yarıda kesileceği, verilen emeklerin karşılığının alınamayacağı ve dertlerin günden güne artacağı anlamına gelir. Aile bireyleri ile birlikte iş kurmaya, sorunların üstesinden beraberce gelmeye, rahat bir hayat için sıkı çalışmaya, zamanı iyi kullanmaya ve sonunda ferahlığa çıkmaya işarettir.

RÜYADA KALABALIK GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Ayrıca, iş ve eğitim konuları birden çok kulvarda bir şeyler yapmaya çalışan kişinin, kendisini sürekli yorgun hissetmesi ve haddinden fazla çalışıp kendisini çok yıpratması sebebiyle de kendisini zorlayacak rüyalar görmesi normaldir. ve bu gibi rüyaların yaşanan güzel olayların yansıması olduğu ve kişinin moral ve motivasyonuna çok büyük katkıları olduğu göz ardı edilmemelidir. Toplum içerisinde sürekli ikilemde kalan ve gerek iş hayatında gerek aile hayatında ve gerekse de sosyal hayatında birbirinden farklı roller üstlenen bireyin kalabalık ve karışık rüyalar görmesi, kendisi yıpranmış ve yorgun hissettiği ve moralinin ancak gerçekleşecek güzel bir olay sayesinde düzeleceği şeklinde açıklanır.